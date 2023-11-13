Bursa Büyükşehir'den ailelere 'iletişim semineri'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘güçlü aile, güçlü toplum’ temasıyla düzenlenen ‘Aile seminerleri’ programında, katılımcılara dijital çağda çocuk büyütmenin ve ailenin toplumsal yapı içerisindeki önemi anlatıldı.

Bursa’da kültürden sanata, spordan altyapıya kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine yönelik programlar düzenlemeyi de sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘güçlü aile, güçlü toplum’ temasıyla düzenlenen ‘aile seminerleri’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerin ilk oturumunda Dijital Dönüşüm Uzmanı Serkan Bircan tarafından ‘Aile ve Dijital Çağ’ konulu sunum yapıldı. Telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarında yer alan uyarı işaretleri hakkında detaylı bilgi veren Bircan, çocukların dijital dünyadaki davranışlarını kontrol etmek adına ailelerin bilinçli olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Seminerlerin ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Kemal Sayar tarafından ailenin toplumsal yapı içerisindeki önemine dikkat çekildi. İnsanın, insana bakmakla ve görmekle insanlaşacağını anlatan Sayar, birbirini görmeyen ve dinlemeyen bireylerin bulunduğu evlerin yuva olmaktan çıktığın dile getirdi. Herkesin kendini rahat ve emniyette hissettiği yerlerin yuva olarak tanımlanabileceğini söyleyen Sayar, aile içinde karşılıklı saygıya dayalı güvenli ilişkisinin de çok önemli olduğunu belirtti.

Programda konuşmacılar, katılımcıların sorularını da cevaplarken Prof. Dr. Sayar, katılımcılara kitabını imzaladı. Programında sonunda ise Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersinli tarafından Serkan Bircan’a ve Prof. Dr. Kemal Sayar’a hediye takdim edildi.