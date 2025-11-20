Bursa Büyükşehir'den eğitim ve istihdama güçlü destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aylık değerlendirme toplantısında eğitimden istihdama, kadın ve gençlere yönelik projelerden tarımsal desteklere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

28 farklı alanda 983 eğitim programı, 24 eğitim merkezi, 11 uzmanlık okulu ve bir ipek üretim-tasarım merkeziyle Bursa Kent Akademisi’nin kapsamlı bir yapıya ulaştığını belirten Bozbey, "Hemşerilerimiz eğitim hayatlarının her aşamasında akademiden ücretsiz yararlanmaktadır" dedi.

Bursa İş Ofisi’nin işverenle iş göreni buluşturan bir yapı sunduğunu vurgulayan Bozbey, sadece iş bulma değil; eğitim, belgelendirme ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle iş gücünün niteliğini artırdıklarını söyledi.

Üniversitelerde düzenlenen seminerlerle gençlerin kariyer bilincinin geliştirildiğini, kurumsal işbirlikleriyle doğrudan istihdam fırsatları sağlandığını ifade etti.

Kadınlara özel programlar

"Evde Üret Evde Sat" projesi kapsamında kadınlara girişimcilik, dijital pazarlama, muhasebe, ürün fotoğrafçılığı ve tasarım eğitimleri verildiğini belirten Bozbey, kadınların hem üretim yaptığını hem de aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi. "Meydan Kadınların" projesiyle her ay Ulucami Meydanı pazar günleri kadınlara ayrılacağını belirten Bozbey, "kadınlarımız diğer haftalarda da pazar günleri başka alanlarda oluyor, son derece memnun kaldıklarını mutlu olduklarını ifade ediyorlar" dedi.

Bozbey, "Bizler eğitimi veriyoruz Milli Eğitimle paydaş olarak bu projeyi yürütmenin ve belgeleri de web üzerinden vermenin doğruluğunu anlatmak istiyorum. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri, eğitimini tamamlayan hemşerilerimizin doğrudan istihdama yönlendirilmesi. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireyler için özel destek programlarımız var. Evde üret evde sat programı, kadınların evde ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürebilmeleri için oluşturuldu. Bu programda iş kurma ve iş geliştirme stratejileri, dijital pazarlama, girişimcilik, muhasebeleştirme, ürün fotoğrafçılığı, dijital tasarım gibi konularda eğitim veriyoruz. Bursalı kadınlar hem üretim yapıyor hem de aile bütçelerine çok önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuşu.

Öğrencilere eğitim ve ulaşım desteği

Bozbey aylık bilgilendirme toplantısında üniversite öğrencilerine 18 bin TL, meslek lisesi öğrencilerine 9 bin TL eğitim desteği sağlandığını, kırtasiye yardımlarının 26 bin öğrenciye ulaştığını açıkladı.

32 merkezde 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezlerinden 3 bin 100 çocuğun faydalandığını, belirten Bozbey, YKS hazırlık merkezlerinde ise bin 100 öğrencinin ücretsiz ders ve etüt imkanına kavuştuğunu belirterek Bursa’nın, nüfusa göre ilk 20 büyükşehir içinde en uygun öğrenci ulaşımını sunduğunu vurguladı.

Ayrıca bağımlılıkla ilgili mücadele konusunda belediye olarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini de aktaran Başkan Bozbey, "kalite yönetiminden şoförlerimizin hemşerilerimizle doğru ve güvenli iletişim kurmasına kadar uzanan geniş yelpazede iç eğitimlerimizi uyguluyoruz. Hizmet standardımızı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Çünkü bizler vatandaşımızın sorununu hem almak onu alırken de o sorunu çözerken de iletişimimizi güçlü tutmak zorundayız" dedi.

Tarım ve hayvancılığa destek

Küçükbaş hayvan yetiştiren 1603 aile işletmesine yem ve aşı desteği verildiğini, ayrıca 8’er bin lira katkı sağlandığını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Buğday tohumu ve silaj paketleme desteğinin sürdüğünü de belirterek "Gıdaya erişimin zorlaştığı bu süreçte hayvancılığı geliştirmek zorundayız. 2026 yılına hazırlık yapıyoruz" dedi.

Kültür ve anma etkinlikleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığını, 10 Kasım’da Atatürk anı defterlerinin 10 farklı noktada vatandaşlarla buluşturulduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bozbey, "Bir kentin gücü sahip olduğu kaynaklardan çok, o kaynakları nasıl değerlendirdiği ile ölçülür. Bursa’nın en büyük gücü insandır. Biz bütçemizi her zaman öğrenciyi, eğitimi, gençleri, çocukları ve kadınları önceleyerek yapıyoruz. Geleceğe yapılan en doğru yatırım, gençlerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmektir." dedi.