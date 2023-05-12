Bursa Büyükşehir'den hemşirelere karanfilli kutlama

Bursa’daki Hemşireler Haftası kutlamaları Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlikte pasta kestiği hemşirelere karanfil dağıttı.

Sağlık profesyonelleri arasında büyük çooğunluğu oluşturan ve özellikle pandemi sürecinde çocuklarından, ailelerinden feragat edip, büyük bir özveriyle hizmet eden Bursalı hemşireler, 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası’nı törenle kutladı. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Türk Hemşireler Derneği Bursa Şube Başkanı Halime Yılmaz, bu yıl kutlamaların ‘Hemşirelerimiz, Geleceğimiz’ temasıyla yapıldığını söyledi. Bu özel günde hemşireliğin sağlık sistemi içindeki önemi konuşulup, sorunlara dikkat çekileceğini kaydeden Yılmaz, “Yadsınamayacak bir gerçek var ki sağlık profesyonelleri içinde büyük bölümünü bizler oluşturuyoruz. Güvenli, memnun edici sağlık hizmetinin sunulması, hizmeti verenleri fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halini sürdürebilmesiyle mümkün. Bu nedenle hemşirelerin haklarına saygı duyulmalı. Şiddetten uzak güvenli çalışma ortamları sağlanmalı. Bu hafta vesilesiyle başta pandemi ve doğal afetlerde görev alanlar olmak üzere tüm hemşire arkadaşlarımızın Dünya Hemşirelik Haftasını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Bu özel günde hemşireleri yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da karanfil dağıttığı hemşirelerle birlikte pasta kesti. Tüm hemşirelerin gününü kutlayan Başkan Aktaş, “Hayatın sağlık üzerine inşa edilen bir armağan olduğunu biliyoruz. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı ve değeri yok. Pandemi süreci sağlığın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biliyoruz ki birileri o dönemde kahramanca, çocuklarından, ailelerinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek bizler için mesai harcadılar. Tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte onların en önemlilerinden biri de hemşirelerimiz. Bu vesileyle Hemşireler Haftasını kutluyorum. Özelikle pandemi sürecinde hakka yürümüş tüm hemşirelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı, hayırlı ömürler temenni ediyorum” diye konuştu.