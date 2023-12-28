Bursa Büyükşehir'den kestane üretimine destek

Bursa’da kırsal kalkınma hedefiyle çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde 21 çiftçiye bin 379 adet, gal arısına dayanıklı kestane çeşidi fidanı dağıtırken, bu sayede şehre 81 dönüm kestane üretim alanı kazandırılmış oldu.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliğin artması amacıyla desteklerini kesintisiz sürdürüyor. Bursa’nın tarımsal üretiminde sembolik değer taşıyan kestanedeki 2023 yılı üretiminin ‘gal arısı’ tehdidi sebebiyle ciddi oranda azalması üzerine Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve üreticiye destek olmak amacıyla harekete geçti. Yüzde 80’i hibe olacak şekilde tarımsal kalkınma kooperatifleri üye 18 üreticiye toplam bin 379 adet gal arısına dayanıklı kestane çeşidi fidanı dağıtıldı. İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi’ndeki dağıtım törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, AK Parti İl Başkanvekili Osman Doğruyol, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Uludağ Üzümsü Meyveler Yetiştiriciliği Kooperatifi Başkanı Hasan Narin, Hilmiye Mahalle Muhtarı Alaattin Tetik ve vatandaşlar katıldı.

“Tarım konusunda ciddi mesafeler aldık”

Bursa’nın bir sanayi şehri olmasının yanında bir tarım şehri de olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ilçenin kendine has özellikleri ve avantajları bulunduğunu belirtti. Amaçlarının bu avantajları ekonomik kazanca dönüştürmek olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, bunu gerçekleştirecek kaynağa ve ekibe sahip olduklarını dile getirdi. Sahip olunan imkanları en üst seviyede verimlilikle kullandıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Tarımla alakalı sahip olduğumuz potansiyeli insanlarımızın yaşaması lazım. Ahududu, yaban mersini, goji berry, siyah zeytin, çilek, siyah incir ve diğer ürünlerle alakalı birçok çalışma yapıyoruz. Yüzde 50 olan hibeyi de yüzde 60’a çıkarttık. Tarım konusunda ciddi mesafeler aldık. 2017’de Bursa’nın tarım ihracatı 184 milyon dolarken, 2022’de bu rakam 569 milyon dolara çıktı. Öte yandan Kooperatif sayılarımız artmaya başladı. Desteklerimiz sürüyor. Yeni yılda 13 bin personele ve 1060 mahalle muhtarına dağıtacağımız erzak paketini kooperatiflerimizden temin ediyoruz. Kaynağımızı yerelde bırakabilmek, üretimi yerelde artırabilmek, yerelde zenginleşmeyi sağlamak adına bir yerel yönetime yakışır şekilde formüller üretiyoruz” dedi.

“Fidanları yüzde 80 hibeyle verdik”

Bursa’nın sembollerinden birisinin de kestane şekeri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, kestane ağaçlarındaki meyve oluşumuna ve ağaçların gelişimine büyük zararı dokunan, ‘katil arı’ olarak da bilinen ‘gal arıları’ Türkiye’de de görülmeye başlandığını belirtti. Bu hastalıkla mücadele noktasında yeni bir kestane türünün geliştirilmesi gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bu çerçevede Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla 21 üreticimize gal arısına dayanıklı kestane fidanı dağıttık. Bu sayıyı arttırmaya devam edeceğiz. Bu fidanları yüzde 80 hibeyle verdik. Birkaç sene içerisinde etkisini çok daha fazla göreceğiz. Ürünlerimiz bereketli olsun. Fidanları alanlar hayrını görsün. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, birçok alanda yapılan çalışmalardan ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Şehrin marka değeri olan kestane üretimiyle ilgili fidan dağıtımının da önemine değinen Arslan, gal arısı hastalığıyla mücadele eden çiftçilere önemli bir destek olduğunu hatırlattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mobilya sanayisi ve turizmin yanında tarımın da ilçe için önemli konu başlığı olduğunu ifade etti. Özellikle meyve üretimi ve fidancılık noktasında iyi olduklarını anlatan Taban, “Tüm paydaşlarımızla birlikte ilçe üreticilerine ciddi desteklemeler yapılıyor. Kestane üretiminde bizim bildiğimiz iki tane hastalık vardı. Geçtiğimiz sene paydaşlarımızla birlikte bu bölgede yeni ürünler ve yeni ırklar ekerek deneme süreçleri başlattık. Çünkü kestane kıymetli bir ürün. Bu çerçevede üç farklı noktada 4 farklı çeşitli bahçe kurduk. Bu uzun soluklu bir çalışma. Sonuçlarını izlemeye devam edeceğiz. Fidan desteğinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bereket olsun” dedi.

Uludağ Üzümsü Meyveler Yetiştiriciliği Kooperatifi Başkanı Hasan Narin ve Mahalle Muhtarı Alaattin Tetik, tarımın kalkınmasına ve mahallenin gelişimine önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından fidanlar üreticilere teslim edildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra meyve bahçesine geçerek kestane fidanını toprakla buluşturdu.