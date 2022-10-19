Bursa Büyükşehir'den okullara teknolojik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim çağındaki çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ‘Bilişim Atölyeleri’ açmaya devam ediyor.

Bursa’da eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, altıncı atölyeyi Yıldırım Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete açtı. Kurulan bilişim sınıfıyla çocuklar, hem bilgisayar ve teknoloji derslerini hazırlanan atölyede yapabilecek hem de öğretmenleri ile birlikte kendileri için hazırlanan atölyelerde eğlenerek bilimi deneyimleyecek.

Bilimle buluşma

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte’ Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Aktaş, daha sonra bilişim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin eğitimlerini çok önemsediğini söyleyen Başkan Aktaş, teknoloji çağında yeni neslin bilimle büyümesini arzuladıklarını belirtti. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 2012 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, gökyüzü gözlemi yapılan Astrofest, Bursa Bilim Şenliği Science Expo gibi faaliyetlerle de gençleri bilimle buluşturduklarını ifade etti. Bunun yanında, mevcut imkanlara ulaşamayanlar için 2 bilim otobüsü ile çocukların ayağına gidildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın her durumda teknolojiyle buluşması için çalışıyoruz. Okullarımızda bilim ve teknoloji sınıfları oluşturuyoruz. Robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere, teknoloji üretmelerini amaçlıyoruz. Bugüne kadar 5 okulumuzda bilişim atölyesi açtık. Altıncısını Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete aldık. Amacımız, bilişim sınıflarıyla çocukların bilime olan merakını artırmaktır. ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamaktır. Bilişim sınıfımızın okulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların başarısı, en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek sınıfı gezdi.