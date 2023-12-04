Bursa Büyükşehir istihdama odaklandı

Turizm sektöründe istihdama katkı sağlamak amacıyla BUSMEK bünyesinde düzenlenen iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli eğitimlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, istihdam odaklı eğitimlerle ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

13 ilçedeki 25 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı BUSMEK, istihdam garantili kurslarla da bireyleri iş yaşamına kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliği ile iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş da beraberindeki GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeni Karaman Kurs Merkezi’nde otelcilik sektörüne adım atmaya hazırlanan kursiyerleri ziyaret etti.

İstihdam odaklı

Standart belediyeciliğin dışında istihdama ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak konulara da önemle eğildiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. BİKO aracılığıyla iş arayanlarla iş verenleri buluşturduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “BUSMEK ve BİKO aracılığıyla gençlerimizin yeni iş imkanına kavuşmaları için büyük bir gayret içerisindeyiz. 17 ilçemizde farklı branşlardaki eğitimlerle iş gücüne ihtiyaç duyan alanlarda katkı sunmaya devam ediyoruz. İstihdam odaklı eğitimlerimizle ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için kurslar düzenliyor, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu manada BİKO, GÜMTOB ve BUSMEK işbirliği içerisinde iş garantili eğitimlerimize başladık. Otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ön büro personeli, servis personeli, kat hizmetleri personeli alanlarındaki iş garantili eğitimlerimiz hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında BUSMEK Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde veriliyor. Eğitimlerin uygulama kısmı ise anlaşmalı otellerde gerçekleştirilecek. Ekonomiye, istihdama, esnafa dokunan hizmetleri öncelemek bizim ana görevlerimizden bir tanesi. İş birliği içerisinde şehrimize yeni meslek sahibi, sertifikalı, altyapı geliştirebilecek personel kazandırma noktasında hazırız” diye konuştu.

Pandemi sonrası turizm sektöründe ciddi istihdam probleminin olduğunu vurgulayan GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ise Başkan Aktaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan kursun sektör için büyük önem taşıdığını belirten Artıç, “BUSMEK ve BİKO ile beraber bir program organize ettik. Ön büro, servis ve kat hizmetleri departmanında sınıflar açtık. Sektörümüz için son derece önemli bir çalışmaydı bu. Sektörümüz için gerçekten can suyu denilebilecek nitelikte önemli bir proje” dedi.

Program sonunda eğitim sınıflarını gezen Başkan Alinur Aktaş, önlük giyerek mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kursiyerlerle birlikte el yapımı makarna ve yaş pasta yapan Başkan Aktaş, daha sonra yaptığı ürünleri kursiyerlere ikram etti.