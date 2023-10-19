Bursa Büyükşehirli yüzücülerden 37 madalya

Bolu'da gerçekleştirilen Para Yüzme Bölge Şampiyonası 1 ve 2. Vize Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 37 madalya kazandı.

Bursa Büyükşehirli yüzücülerden 37 madalya
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Bolu’da gerçekleştirilen Para Yüzme Bölge Şampiyonası 1 ve 2. Vize Yarışları’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 37 madalya kazandı.

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlarda 5 sporcuyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, madalyalarla adeta ambargo koydu. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un dünya şampiyonu sporcusu Melda Kolayca, 11 birincilik, 3 ikincilik olmak üzere 14 madalya kazanırken, Serhat Polat 4 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazandı.

Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Abdulkadir Köken 4 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanırken, Zümra Cengiz 3 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 5 madalya, Hicret Ateş ise 2 üçüncülük madalyası elde etti. Şampiyona sonunda Melda Kolayca girdiği 7 yarışta da vize geçerken, Serhat Polat girdiği 4 yarışın 2’sinde vize geçerek finallere gitmeye hak kazandı.