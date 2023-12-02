Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı

Bursa'da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa’da Ankara Caddesi’nden İzmir istikametine koşturan tay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ana caddede araçların arasında koşturan tayı, bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu görülen tay, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olmaması faciayı önledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman