Bursa Çanakkale arası iyilik yolculuğu

Kardeşim Üşümesin projesinin bu seferki durağı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü oldu.

UEDAŞ, 2013 yılında hayata geçirilen sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projesi Kardeşim Üşümesin ile her yıl bin çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi öğrencilerinin de katıldığı projede miniklere hazırlanan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Yüz boyama, dans ve süper kahramanlar gibi çeşitli etkinliklerle miniklerin yüzü gülerken kışlık kıyafet ihtiyaçları da dağıtıldı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, hizmet bölgesinin yanı sıra çağrı merkezinin bulunduğu Kars’ta da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.