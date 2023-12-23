Bursa Çimento'dan gri dumanlar yükseliyor, şehrin hava kalitesi düşüyor

Bursa’da faaliyetini sürdüren çimento fabrikası bacalarından çıkan duman, Kestel ve Yıldırım ilçesinin üzerine kara bulut gibi çöktü. Bursa Çimento’nun mesai saati dışında bacalardan yükselen dumanlar, sabahın ilk ışıklarında vatandaşlar tarafından ise böyle görüntülendi. DOĞADER ise fabrikadaki filtrelerin mesai saatleri dışında da çalıştırılması ve denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi. Çimento fabrikasının bulunduğu ilçedeki anlık hava ölçümleri ise kalitenin hayli düştüğünü gözler önüne serdi.

Kestel’deki Bursa Çimento’nun bacalarından çıkan dumanlar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Yıllar önce şehir dışında kalan sanayi bölgeleri ve fabrikalar, nüfusun hızla ilerlemesiyle yerleşim alanlarının içinde kaldı. Bakanlık ve yerel yönetimler mesai saatleri içerisinde denetimlerini yapsa da yeterli olmuyor. Fabrikanın mesai saati dışında yaptığı salınımlar, büyük tehlike oluşturuyor.

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Bursa Çimento Fabrikası’ndan sabah ve akşam saatlerinde bacalardan yükselen dumanlar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, Uludağ’ın eteğinde bulunan Kestel ve Yıldırım ilçesinin üzerine kaplayan gri dumanlar, vatandaşların tedirgin etti. Kara dumanları gören vatandaşlar, DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir’in telefonunu kilitledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak için fabrikanın bulunduğu bölgeye gelen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir’e vatandaşlar da destek oldu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Doğan, “Akşam olduğunda, çimento fabrikasından çıkan gaz ve toz bulutu insanları zehirliyor. Yaşamımızdan endişe ediyoruz. Çocuklarımız geleceği hiç iyi durumda değil. Gün geçtikçe fabrikayı büyütüp, diğer fabrikalardan gelen kimyasal atıkları yakıyorlar. Bunların içerisinde plastik malzemeden tutun da, hastanelerden gelen tıbbi atıkların da olduğu söyleniyor. Denetim geldiği zaman hiçbir şey yok. Denetim gittiği zaman her şey eski sistemde devam ediyor. Hele mesai saatinden sonra akşam dışarı çıkın keskin bir koku, insanın genzini yakıyor. İnsanlar para peşinde, rant peşinde olduğu için bunları açıklayamıyorlar. Biraz köşede durup baksanız, kimyasal atıkların yakılmak için geldiğini görürsünüz. Bunları yakmak için havanın kararmasını bekliyorlar. Karanlıkta, dumanın görüntüsünün olmamasından faydalanıyorlar” şeklinde konuştu.

Bursa Çimento Fabrikası’nın yıllardır Kestel ilçesinde faaliyette olduğunu ifade eden Murat Demir, “Başta Kestel ve Yıldırım ilçesi olmak üzere Bursalı vatandaşlardan ciddi şikayetler alıyoruz. Bursa’nın hava kalitesini olumsuz etkileyecek şekilde emisyon salgılamaktadır. Geçtiğimiz günlerde de bize vatandaşların attıkları videolar hiç iç açıcı değildi. Sabahın erken saatlerinde çekilen videolarda, sis gibi dumanın Kestel ve Yıldırım ilçesinin üzerine kapladığını gördük. Ya fabrikanın filtre sistemleri yeterli değil, ya da mesai saatleri dışarısında filtre sistemlerini çalıştırmıyorlar. Bilindiği gibi Bursa Çimento Fabrikası, üretiminde kendi yakması gereken maddeleri değil, aynı zamanda tehlikeli atıkları da yakıyor. Bursa’nın organize sanayilerinden ve çevre illerden gelen endüstriyel atıklar, arıtma tesislerinin dip çamurları buradan üretim için yakılıyor. Bu filtre sistemi çalışsa bile burada havaya salacağınız kimyasal dumanı filtre etme imkanınız yok. Hem böyle bir ihtimal varken, birde filtreleri çalıştırmama ihtimali, direk olarak havaya karışmaktadır. Bursa hava kalitesini bu salınımlarla tehlikeye sokuluyor” dedi.

Bunun gibi tesislerin 24 saat takipte olması gerektiğini belirten Demir, “Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından bu ve benzeri tesisler takip ediliyor. Ancak çıkan dumandan görülüyor ki, bu tesis baca filtrelerini mesai saatleri dışında çalıştırmadığı, arızalı olduğu veya kapasitesinin düşük olduğunu bize gösteriyor. Burada yapılması gereken bakanlık personelinin 24 saat esaslı nöbetleşe çalışması gerekiyor. Mesai saatleri sabah 9 akşam 5 olmamalı. Denetime gideceği fabrika veya başka bir yere randevu ile gitmemeli” diye konuştu.

Öte yandan, Bakanlığın online olarak hava ölçüm yaptığı, bunun da anlık olarak yayınlandığı web sitesinde Kestel ilçesinin hava kalitesinin orta ve düşük kalitede olduğu da belirlendi.