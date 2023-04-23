Bursa Çocuk Şenliği'nde çifte bayram coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği’nde çocuklar, birbirinden farklı etkinliklerle hem Ramazan Bayramı’nın hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tadını çıkarttı.

Merinos Park’ta düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan yüzlerce çocuk, alana kurulan birbirinden farklı stantlarda resim ve yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra oyun parkurları ve spor alanlarında bayramın tadını doyasıya yaşadı. Çocuk Şenliği’ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu anlamlı günde çocukların eğitiminin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, “Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün meclisin açılışını, demokrasimizin taçlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını çocuklara ithaf ettiği bayramın bugün 103. Yılı. Tabi çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız ve onları geleceğe bu manada çok güçlü bir şekilde hazırlamak, bizim için öncelikli konulardan bir tanesi. İşte Ana Kucaklarımızla, diğer faaliyet ve etkinlik alanlarımızla, kurum ve kuruluşların burada verdikleri katkılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Bursa’da coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, o günün tüm büyüklerini rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, çocuklarla bir arada 23 Nisan coşkusunu yaşamanın mutluluğunu dile getirerek “Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın son günü ama aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklarımız her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Onlar için hazırladığımız bu güzel şölende onlarla beraber vakit geçiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte en az çocukları kadar eğlenen aileler, güzel havanın da tadını çıkarttı. Aileler bu tarz etkinliklerin özellikle çocuklara yönelik olmasını takdir ettiklerini ve devamını beklediklerini iletirken, Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.