Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Mudanya Üniversitesi'nde gençlerle buluştu

Mudanya Üniversitesi’nin öğrencilerini alanında uzman ve başarı hikayeleriyle örnek isimlerle buluşturduğu Tecrübe Konuşuyor etkinliğinin konuğu Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz oldu. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Solmaz, önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesi’nin 300 öğrenciyle başladığı yolculuğunun 4. senesinde 3500 öğrenciye ulaştığını belirterek, "3 sene çok çalıştık, güzel işler yaptık. Ülkemize, şehrimize ve öğrencilerimize faydalı olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sadece derslere girip çıkmalarının yeterli olmadığını, kişisel gelişimlerinin de üniversite hayatının bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle başlattığımız Tecrübe Konuşuyor etkinliğimizde çok önemli isimleri konuk ettik, etmeye de devam edeceğiz. Tecrübe, bilgi ve birikim aktarımı çok önemli. Bu etkinliğimizin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Bugünkü konuğumuz Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ramazan Solmaz’a da teşekkür ediyorum" dedi.

Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da, Mudanya Üniversitesi’nde gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mesleki kariyeriyle ilgili bilgiler veren Solmaz, annesinin alyansını satarak kendisini üniversite hazırlık kursuna göndermesinin hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Siz de arkanızda sizin için büyük fedakarlıklar yapan ailenizi unutmayın" dedi.

Kendinize yatırım yapın

Üniversite yıllarında hem çalışıp hem okuduğunu anlatan Başsavcı Solmaz, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ben çalışarak okudum ama keşke derslere daha çok girebilseydim. O bilgileri direk hocalarımdan alsaydım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İdealleriniz olacak ama kendinize yatırım yapmayı hiç unutmayın. Ben, hukuk ile birlikte dış ticaret eğitimi aldım, bankacılık yüksek lisansı yaptım, yabancı dilimi geliştirdim. Bunlar hayatta çok önemli. Bu tür kişisel gelişimler, hangi mesleği yapıyorsanız yapın size faydası olacaktır. Farklı olmak zorundasınız. Yaptığınız işten haz duyun, odaklanın ve sevin. Sevmezseniz bir işte başarılı olamazsınız. Hayatta muhakeme yapmayı unutmayın. Önyargılı olmayın. Karar vermeden önce düşünün. Bir hedefiniz olsun ve asla umutsuz olmayın. Kendinize güvenin. Toplumun yanlışlarını düzeltecek olan sizlersiniz."