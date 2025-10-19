Bursa cumhuriyetine sahip çıkıyor

Cumhuriyetin 102. kutlamaları öncesinde Bursa sokakları kırmızı beyaza bürünüyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Ata posterleriyle donatırken, 17 ilçede de vatandaşlara poster dağıtımı yaparak cumhuriyet coşkusunu evlere taşıyor.

Bursa’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için 24-30 Ekim tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde tüm ilçelerde vatandaşlara Ata posteri hediye ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bu kapsamda Kent Meydanı’nda vatandaşlara Ata posteri dağıttı.

Yağmura rağmen poster dağıtım etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in en büyük ortak değer olduğunu vurgulayarak, "17 ilçemizde 60 bin civarında Ata posteri dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız iş yerlerini ve evlerini bu bayraklarla donacaktır. Cumhuriyet coşkusunun her yerde hissedilmesini sağlamalıyız. Cumhuriyet, bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanıdır. Bu armağana sahip çıkmak, onun ilke ve devrimlerini yaşatmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak, aynı zamanda birlik, beraberlik ve umut duygularımızı tazelemektir. Bursa, her zaman olduğu gibi bu yıl da cumhuriyetine sahip çıkıyor. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Bu arada ‘Cumhuriyet demek ne demek?’ kampanyasına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Bozbey, "’Cumhuriyet demek ne demek?’ sorusunu vatandaşlara sorduk. Cumhuriyet’in karşılığında bir kelime, bir cümle elde ettik. Arkadaşlarımız bu konuda 16 vatandaşımızı belirledi. Fikirlerini beyan eden her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demek her şey demektir. Cumhuriyet demek bu ülkede huzurla, güvenle, adil bir şekilde yaşamak demektir. Cumhuriyet demek Atatürk demektir. Cumhuriyet demek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti demektir" diye konuştu.