Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 5 kilometre kaçtı: 3 araca ve duvara çarptı

Bursa’da trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kaçış sırasında 3 araca çarpan otomobil, bir duvara girerek durabildi. Sürücü ise aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolünü kaybederek 3 farklı araca çarptı. Mahalle içi sokaklara giren otomobil, bir duvara çarparak kullanılamaz hale geldi. Kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen sürücüye, "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi trafik suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin V.M.U. yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.