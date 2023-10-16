Bursa'da 'huzur' uygulaması hız kesmiyor: 11 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için “huzur” uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesi Görükle mevkiinde vatandaşların huzuru sağlamak amacıyla uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araçlar ve şüpheli kişiler tek tek arandı. Motosikletli yunus timleri, Çevik Kuvvet, TEM ve trafik polislerinin katılımıyla akşam saatlerinde yapılan uygulamada 500’ün üzerine kişi sorgulanırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Bazı şahısların üzerinde ise ruhsatsız tabanca çıkarken, bazılarının üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 1 tabanca, 50 fişek ve 56 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekiplerince emniyete götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.