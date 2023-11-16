Bursa'da 'huzur' uygulaması hız kesmiyor: 7 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalara ara vermiyor. Yapılan ‘huzur’ uygulamasında 441 kişi sorgulanırken, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca bulunduran 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, Güvenlik, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla, kent merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla ‘huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 400’ün üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 21 adet fişek ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan trafik canavarlarına da geçit vermeyen Bursa polisi, 198 aracı kontrol edip, 4 araç sürücüsüne 4 bin 832 lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirirken, yapılan ‘huzur’ uygulamalarıyla birlikte suç oranlarının azaldığı aktarıldı.