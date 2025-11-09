Bursa'da 'huzur' uygulamasında bir şüpheliden av tüfeği çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, kent merkezinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarla suçlulara göz açtırmadı. Denetimlerde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiden av tüfeği ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı noktalarda uygulama yapan yunus timleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir şahsın üst aramasında bir adet av tüfeği bulundu. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.

Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde aranması bulunan birçok kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yunus timlerimizce gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlarımızın huzur ve güveni için kesintisiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.