Bursa'da 'Türkiye Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Bursa'da jandarma ekipleri Türkiye Huzurlu Sokaklar çerçevesinde uygulama yaptı.

Bursa'da 'Türkiye Huzurlu Sokaklar' uygulaması
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 17.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı. Uygulamaya 47 noktada 259 personel katıldı. Yapılan uygulama neticesinde 2 bin 660 araç sorgulanırken, 5 bin 6 kişinin sorgulaması yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken 44 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.

Bursa'da 'Türkiye Huzurlu Sokaklar' uygulaması
Bursa'da 'Türkiye Huzurlu Sokaklar' uygulaması