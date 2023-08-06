Bursa'da 1 kişinin öldüğü gürültü kavgasında 3 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olay nedeniyle karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Mevlüt K., tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.’ya (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ve Hikmet K. ağır yaralanırken, Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı. Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Hikmet K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent K.’nın durumunun ağır, Ömer S.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Mevlüt K. (38), Abdülkadir K. (35) ve Oktay A. (33) polis ekiplerince yakalandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mevlüt K.’nın ifadesinde, "Birkaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.