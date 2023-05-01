Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Bursa’da da kutlandı.

Siyasi partiler, sendikalar ve dernek temsilci ve üyeleri saat 12.00’de Stadyum Caddesi’nde toplanmaya başladı. Polis tarafından tek tek aranan vatandaşlar bayraklarla kortejler oluşturdu. 1 Mayıs’ı bazı vatandaşlar davullarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce emekçi, öğrenci, emekli Darmstad Caddesi’nden Kent Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Dövizler taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar attı. Kalabalık Kent Meydanı’nda konuşmaların yapılacağı yere giriş yapmaya başladı.