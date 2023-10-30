Bursa'da 100. yıl kutlamalarına havai fişekli final

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği birbirinden renkli etkinlikler, gece de havai fişek gösterileri ile devam etti.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Şehrin ana arterlerini Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatan, sergi, tiyatro gösterileri ve kortej yürüyüşü ile coşkuyu tüm Bursa’ya yansıtan Büyükşehir Belediyesi, gece de Tophane’deki Saat Kulesi önünde havai fişek gösterisi yaptı. Havai fişek gösterisi kentin birçok noktasından ilgiyle izlendi.