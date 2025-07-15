Bursa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda demokrasi ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüşe, Vali Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Kuran’ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "FETÖ terör örgütünün aziz milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirdiği hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılması ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisinin dokuzuncu yıl dönümüdür. O gece olduğu gibi bu akşam da, ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları boş bırakmayan; zaman ve mekan fark etmeksizin daima tarafını devletinden, milletinden, demokrasisinden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı Bursa’dan en kalbi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "15 Temmuz bu ülkenin vatandaşlarının inancı, fikri, yaşam tarzı ne olursa olsun söz konusu demokrasi olduğunda nasıl omuz omuza durduğunun tarihidir" şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu yüzyıl sadece teknoloji değil adaletin, özgürlüğün ve milli hakimiyetin yüzyılı olacaktır. Bu milletin sadece toprağı değil yüreği de vatandır. Şehitlerimizin duasıyla yoğrulmuş bu topraklarda bize düşen görev emaneti canımız pahasına korumaktır" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Tam dokuz yıl önce, yine bu gece, 15 Temmuz’u bütün milletimizle birlikte yaşadık. Gerçekten çok kötü bir rüya gibiydi. Çok şükür ki, milletimizin dirayeti, itidalli davranması ve feraseti sayesinde 15 Temmuz’u FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminden savuşturduk. Elbette ki milletimizin bu feraseti bizim için son derece kıymetlidir. Onların demokrasiye olan inancı; vatana, bayrağa ve ezana bağlılığı bu güçlü duruşu ortaya koymuştur. Hamdolsun ki, milletimizin bu feraseti sayesinde bugünleri yaşayabiliyoruz" diye konuştu.