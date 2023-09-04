Bursa'da 16 yaşındaki kız 2.5 ay boyunca işkenceye maruz kaldı

Bursa’da 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırıp 2.5 ay boyunca işkence ve cinsel istismarda bulundu. İşkence anlarını videoya çekip sosyal medyasında paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan evinde annesi S.G(33) cezaevine girdiği için yalnız yaşayan N.G(16) bir buçuk yıl önce tanıştığı ve uyuşturucu kullandığı erkek arkadaşı tarafından alıkonuldu. İddiaya göre 10 Haziran’da H.H.(22), N.G’yi kaçırıp yine aynı mahallede bulunan babasının evine getirerek önce işkence yaptı ardından cinsel istismarda bulundu.

20 Ağustos’ta cezaevinden çıkan anne S.G ise durumu öğrenince konuyu polise bildirdi. Şikayet sonrası polis ekiplerince 27 Ağustos’ta kurtarılan 16 yaşındaki kız ailesine teslim edilirken şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan H.H.’nın N.G’yi tehdit ettiği ve bu anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

H.H. ise polise ve savcılığa verdiği ifadede suçlamaları reddedip, “Kendisiyle 1.5 yıl önce tanıştık. Her şey kendi isteği ile oldu. Ona kötü davranmadım. Dini nikah yapıp ilişkiye girdik. Uyuşturucuyu kendi de kullanıyordu. Vücudundaki darp izlerini kimin yaptığını bilmiyorum.

İşkenceye maruz kalan N.G, "Annem cezaevine girdi, beni çeşitli tarihlerde evinde alıkoydu. Bazı günler kaçarak kurtuldum. Her seferinde beni darbetti. Beni banyoya soktu, 1,5 saat hortumla dövdü. Her yerim mosmor, yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalye ile geziyorum. Ondan şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum. O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu. Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu. Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı. Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü. İstemediğim için bana zorla istismarda bulundu. Silahla beni tehdit etti, ’Zorla yapacaksın’ dedi. ’İstemiyorum’ dedim. Beni videoya alıp, internete attı. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.