Bursa'da 17 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı

Bursa’da kafa kafaya çarpıştığı motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hocaköy’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Enes D. (17) yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Şeref Burcu (49) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil, sürücü ve motosikleti 50 metre sürükledi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ölen sürücünün öfkeli yakınları, jandarma aracındaki otomobil sürücüsünü linç girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Otomobil sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü. Ölen sürücünün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

17 yaşındaki otomobil sürücüsü Enes D.’ emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.