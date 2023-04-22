Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli şakası polisi harekete geçirirken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi
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Bursa’da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli şakası polisi harekete geçirirken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu çevredeki vatandaşlar silahlı kavga olarak polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrulttu. Polis kendilerine silah doğrultulduğunu görünce uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alındı. Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet ederken ufak çaplı yangın çıktı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

2 arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.