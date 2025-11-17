Bursa'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu, o anlar havadan dronla görüntülendi

Bursa’nın Uludağ eteklerinde bulunan Mollafenari Mahallesi’nde 2 katlı evde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Diğer binalarla bitişik nizam olan binayı kaplayan alevler kentin birçok noktasından görülürken, mahalleli büyük panik yaşadı. Alevlerin yükseldiği bina havadan dronla görüntülendi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yangın bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı. Çevredeki vatandaşlar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangın, mahalleliye büyük panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı alevler, Bursa’nın birçok noktasından görüldü. Evlerin bitişik nizam olduğu ve dar sokakları bulunan bölgede meydana gelen yangını söndürmek için çok sayıda ekip seferber oldu. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar ise havadan dronla görüntülendi.