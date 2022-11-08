Bursa'da 2 şüpheli sokak ortasında tartıştıkları kadını ayağından vurdu

Bursa’da iki şüpheliyle sokak ortasında tartışma yaşayan 30 yaşındaki kadın ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesine bağlı Selvilibahçe Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Evrim Efegil (30) sokak arasında kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle silah çeken şüpheliler Efegil’i ayağından vurarak yaraladı. Silah sesleri üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı kadına olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.