Bursa'da 2 yaşındaki çocuk çivi yuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çivi yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk çivi yuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde çivi yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak’ta meydana geldi. 2 yaşındaki Asil K., evde oynarken yerde bulduğu çiviyi ağzına atıp yuttu. Olayı gören ailesi, küçük çocuğu hemen özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çivinin midesinde olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.