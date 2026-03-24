Bursa'da 2 yıl önce yanan 80 hektarlık alan ağaçlandırıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde 2024 yılı yazında çıkan orman yangınında zarar gören 80 hektarlık alan ağaçlandırıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Görükle Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, daha önce bir yangın afetinin yaşandığı bölgede fidan dikim töreninin yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Etkinliğe, orman dostu, yeşili seven yüzlerce kişinin geldiğini ve fidan dikim etkinliğine katıldığını vurgulayan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Bursa’nın yaklaşık yüzde 45’i ormanla kaplıdır. Her ne kadar yüzde 45’i ormanda kapla olsa bile yeşille buluşması yüzde 100’e yakındır. Bu anlamda yani Bursa’nın yeşille anılması, sevgi ve muhabbetle yeşille kucaklaşması da ormana, ağaca tabiata sevgisinden gelmektedir. 2003 2025 yılları arasında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 42,3 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. 2026 yılı sonuna kadar da 1,6 milyon fidanın daha dikilmesi planlanmaktadır."

Ayyıldız, düzenlenen etkinlikle bölgede 5 bin kızılçam ,fıstık camı ve servi fidanının toprakla buluşturulacağını belirterek, "Dikilen fidan geleceğe bırakılan bir nefes, dağaya verilen bir söz ve yarınlara bırakılan umut ve emanettir. Bu bilinçle hareket ederek doğamızı korumak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunu da Bursa’mız bugün kanıtlamaktadır" dedi.

80 hektar alan yanmıştı

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise Bursa’da her yıl 2 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında bugün Görükle Kampüsü’nde 5 bin, Bursa genelinde ise 18 bin fidan dikeceklerini dile getiren Şahan, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz alan 2024 yılında yanan yaklaşık 80 hektarlık bir saha. Burada 90 bin fidan diktik ve bugün son fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bursa’nın zengin bitki çeşitliliği de ekonomik ormancılığın en güzel örneklerinden biridir. Kestane, ıhlamur ve defne gibi ekonomik değeri yüksek türlerin üretimini desteklerken; kekik, lavanta, biberiye gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile maviyemiş dikimlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu sayede hem doğayı koruyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz."

Konuşmaların ardından Ayyıldız ve Şahan ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, diğer protokol üyeleri, okullardan gelen çocuklar ve öğretmenleri fidan dikti.