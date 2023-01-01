Bursa'da 2022'nin son, 2023'ün ilk bebekleri dünyaya geldi

Bursa’da 2022’nin son bebeği ile 2023’ün ilk bebekleri dünyaya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 2022’nin son saatlerinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi. Gecenin turundaki ilk ziyareti taksi durağı olurken, daha sonra itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi. Aktaş, Çavuşoğlu ve Gürkan’ın bir sonraki durağı ise, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Merkezi oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur’un da bulunduğu ziyarette polis ekiplerine baklava ikram edildi.

2022 yılının son saatlerine yakın Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Aktaş, Çavuşoğlu ve Gürkan, hastane personelinin yeni yılını kutladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın da dahil olduğu ziyarette 2022 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara Mert Bilal ve Hasret çiftinin bebekleri Elisa ile bir araya geldi. 2023 yılının ilk bebeği ise Ali Osman ve Döndü Deniz çiftinin Aybüke Nisa ismini verdikleri ikinci çocukları oldu. İki bebeğe de altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yeni bir yıla başladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2023 yılının Türkiye’ye ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyoruz. Savaşların olmadığı bir dünya diliyoruz. Bu akşam bir çok yeri ziyaret ettik. Bizlerin huzurlu bir şekilde geceyi geçirmemiz için bir çok kişi şuan çalışıyor" dedi. AK Parti Bursa milletvekilleri ise, "Yeni yılımız vatanımıza hayırlı olsun. Türkiye yüzyılının ilk saatlerini buradan tebrik ediyorum. Yeni doğan bebeklerimize de Allah uzun ömürler versin. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yılda, güzel haber ve müjdelerle beraber olmamızı diliyorum. İktidar olarak 2022 yılını tamamladığımızı düşünüyorum. Milletimize daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.