Bursa'da 25 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 25.5 kilo metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 25 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan B.Ö., O.C.E., T.Y. ve G.Ö. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.