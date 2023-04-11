Bursa'da 28 yılda 3 barajlık tasarruf

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımlarıyla Bursa’da 28 yılda 3 barajlık su tasarrufu sağlandı. Bundan 28 yıl önce baraj suyunun sadece yüzde 35’ini abonelerine ulaştırabilen BUSKİ, güçlü altyapı sayesinde bugün baraj suyunun yüzde 80’ini Bursalılara sunuyor. Eğer kayıp kaçakla böylesi etkin mücadele edilmeseydi, mevcut 2 baraja ilave olarak 3 baraja daha ihtiyaç duyulacaktı.

Bursa’da kuraklığın pik yaptığı 2019 yılında bile Bursalıları hiç susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, Nisan yağmurlarıyla rahat bir nefes aldı. İki ay öncesine kadar suyun dip yaptığı Doğancı’da su seviyesi yüzde 60’a, Nilüfer Barajı’nda da 32’ye ulaştı. BUSKİ’nin Bursalıları susuz bırakmamasının formülü ise içme suyu hatlarının sürekli iyileştirilmesi. BUSKİ tarafından 1989-2022 yılları arasında toplam 12 bin 234 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yani son 33 yılda imalatı yapılan içme suyu boruları, uç uca eklendiğinde Bursa - Paris arası mesafenin 4 katını bile aşıyor.

Büyük tasarruf

Halen 1 milyon 500 bine yakın aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran BUSKİ, 1995 yılında baraj suyunun ancak yüzde 35’ini vatandaşlara ulaştırabiliyordu. Barajdan çıkan suyun yüzde 65’i ise içme suyu hatlarının yetersizliği nedeniyle kayıp-kaçak olarak kayıtlara geçiriyordu. Son 28 yılda yapılan altyapı yatırımları ile merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp oranı yüzde 20’ler seviyesine indi ve BUSKİ, kayıp kaçakların önlenmesinde Türkiye birincisi oldu. Eğer kayıp kaçakla böylesi etkin mücadele edilmeseydi, mevcut 2 baraja ilave olarak 3 baraja daha ihtiyaç duyulacaktı. Bir başka değişle yenilenen altyapıyla birlikte 28 yılda 3 barajlık su tasarrufu sağlanmış oldu.

Rehavete kapılmak yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre hazırlanan 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasında Bursa’nın da olağanüstü kuraklık tehlikesi altında gösterildiğini hatırlattı. Şubat ayında Nilüfer Barajı’nın dip yaptığını, Doğancı Barajındaki seviyenin de yüzde 24’e kadar düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Çok şükür nisan yağmurları imdadımıza yetişti. Yağışlar devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi. Doğancı’da seviye yüzde 60’a ulaştı. Kar sularının da erimesiyle seviyenin daha da yükselmesini bekliyoruz. İnşallah bu yazı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu tablo rehavete yol açmamalı. İsraf etmeme ve tasarruflu kullanım noktasında her bir birey özerine düşeni yapmalı” dedi.