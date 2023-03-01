Bursa'da 297 riskli bina yıkıldı, 310 bina daha yıkılacak

Bir taraftan deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan muhtemel depremden Bursa’nın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Halen inşaatların devam ettiği İstanbul Caddesi, Yiğitler-Esenevler-75. Yıl ve Sıcaksu Kentsel Dönüşüm projelerinde 297 riskli binanın yıkımı tamamlanırken, ilerleyen etaplarda 310 riskli bina daha ortadan kaldırılacak.

Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinde yaraların sarılması için ilk günden başlatılan seferberlik devam ederken, başta Bursa olmak üzere tüm kentler ‘acı da olsa’ yeniden deprem gerçeği ile yüzleşti. Son yaşanan afetlerde ’depremin değil binaların ölümlere yol açtığı’ gözlenirken, dayanıklı yapıların ne kadar hayati önem taşıdığı da bir kez daha ortaya çıktı. Bu gerçekten hareketle riskli yapı stokunu ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaatları devam eden kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

İstanbul Caddesi’nde sona doğru

Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak ‘plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle’ görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bugüne kadar 55 bina ve 140 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Mevcut hak sahipleri ile uzlaşma oranının yüzde 95’e ulaştığı proje alanı içerisinde, mülkiyeti Büyükşehir’e ait 11 bin metrekare alanda yüklenici firma tarafından yapılan inşaat hızla devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde inşaatın tamamlanması hedeflenirken; proje 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkândan oluşuyor. Bunlardan Büyükşehir Belediyesi’ne kalacak olan 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkân, bölgenin dönüşüm projesinde rezerv olarak kullanılıyor.

250 bina daha yıkılacak

Proje sahası içerisindeki 39 bin metrekarelik diğer iki adada, 250 binada 730 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu adalarda uygulama tamamlandığında, 1150 konut ve 100 dükkân inşa edilecek. İnşaatına bu yıl içerisinde başlanacak proje ile bölgedeki riskli yapılar ortadan kaldırılacak ve İstanbul Caddesi daha modern ve güvenli konutlarla donatılacak. Rezerv yapı alanı içerisindeki toplam 8 adet adada dönüşüm projelerinin tamamlanması sonucunda 3500 konut üretilmiş olacak.

Yıldırım’da büyük dönüşüm

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projelerinde inşaatlar hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen sahada hak sahiplerinin yüzde 92’si ile uzlaşma sağlanırken, bu çerçevede 28 binada 80 adet bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Toplam 4 bin metrekarelik birinci etap alanda başlatılan inşaatların mayıs ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Projede 104 konut ve 16 dükkân inşa edilmiş olacak. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda 2. etap proje alanı ile ilgili olarak da uzlaşma görüşmeleri ve uygulama çalışmaları devam ediyor. Bu etapta da riskli 60 binanın yıkımı yapılacak.

Sıcaksu’da faaliyet başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli dönüşüm projeleri arasında yer alan ve inşaatların yapımını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstlendiği Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de bugüne kadar ‘350 hak sahibinin yer aldığı alanda’ deri fabrikaları, depo ve konutlardan oluşan 214 adet bina yıkıldı. 2020 yılında konut - ticaret konsepti ile sunulan projede yer alan mevcut hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşma sağlandı. Yapılan uzlaşmalarla hak sahiplerine 26 konut, 8 dükkân ve 15 bin 500 metrekare imar parseli verildi. Toplam 52 bin metrekare alanda TOKİ tarafından yürütülen inşaat uygulamasında yapılacak 690 konut ve 92 adet dükkân, çevrede planlanan dönüşüm projelerinde rezerv olarak kullanılacak. Mevcut altyapının kaldırılması ve şantiye kurulması aşamasındaki projenin Eylül 2024’te tamamlanması hedefleniyor.

Bursa’nın geleceği kentsel dönüşüm

Deprem kuşağında yer alan Bursa’nın afet gerçeği ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrin geleceği kentsel dönüşümde. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa’nın geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bu işi belediyelerin görev olarak yürüttüğü rutin faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz” dedi.