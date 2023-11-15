Bursa'da 3 araç alev alev yandı

Bursa’da seyir halinde ve park halinde 3 farklı araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürse de araçlar kullanılamaz hale geldi.

İlk olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Okul Caddesi’nde yaşandı. Alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Araçta zaman zaman patlama yaşanırken, itfaiyenin söndürdüğü araç küle döndü.

Bu arada akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil de alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etse de otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son olay ise merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Hayran Caddesi’nde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araçtan duman çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede motor kısmından çıkan alevler aracın her yerini sararken, diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hâle geldi.

Polis 3 ayrı yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan yetkililer, kış sezonu yaklaşırken havaların soğumasıyla birlikte araçların motorlarındaki arızaların yangınlara sebep olduğunu, araçların bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydettiler.