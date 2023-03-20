Bursa'da 3 günlük yağış sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, hafta sonu etkili olan yağmur Bursalıları sevindirdi. Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri toplamda yüzde 4 arttı.

Tasarruf uyarılası ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda su seviyesi yüzde 39’dan 41’e, Nilüfer’de ise yüzde 9’dan 11’e yükseldi. Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.