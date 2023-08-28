Bursa'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Süleyman Dursun (30) yönetimindeki 16 VK 242 plakalı otomobilin önüne aniden köpek çıkınca araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Tolga Çalışkan (30) ve Ömür Efe C. (11) yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin kontrolden çıkıp takla attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.