Bursa'da 3.5 milyon TL'lik silahlı ve kar maskeli kuyumcu soygunu
Bursa'da kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki bir yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kayıplara karıştı.
Bursa’da kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki bir yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şelçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 3 şüpheli M.M. (55)’ye ait kuyumcu dükkanın önüne otomobil ile geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüphelilerden 2’si ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan yaklaşık değeri üç buçuk milyon değerindeki bir buçuk kilo altını
alarak kendilerini bekleyen otomobile bindi.
Kaçarken havaya ateş açtılar
Otomobile binen şüpheliler, havaya da iki el ateş açarak kayıplara karıştı.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.