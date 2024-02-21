Bursa'da 35 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların 'huzur ve güvenini' sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 35 kaydı olan şüpheli yakalandı.

Bursa'da 35 suç kaydı olan şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların ‘huzur ve güvenini’ sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 35 kaydı olan şüpheli yakalandı.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 35 farklı suçtan kaydı bulunan S.A. (27) yakalandı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, huzur ve güven maksadıyla uygulama ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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