Bursa'da 4 kişinin öldürüldüğü cinayetin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Bursa’da ailesiyle önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan polis memuru, tartıştığı ailesinden annesi, iki ağabeyi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Akıllara durgunluk veren olayın sebebi ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner’i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner’in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayetin sebebi müteahhit abisine verdiği paraymış

Polis memuru Adem Ergüner, geçen sene müteahhit olan ağabeyine kendisine daire yapması için otomobilini satıp 175 bin lira verdi. Müteahhit ağabey daireyi maliyet artışı sebebiyle yapamadı. Polis memuru, ağabeyinden arabanın güncel değeri kadar para istedi. Ölen müteahhit ağabeyi sana 100 bin lira daha fazla, yani toplamda 275 bin lira verebilirim, dedi. Bugünün şartlarında sattığı aracının 600 bin lira olduğunu, bu parayı istediğini ifade eden polis memuru, aralarındaki alacak verecek anlaşmazlığı sebebiyle dehşet saçtı. 2 çocuğunu eşiyle Eskişehir’e bırakıp aile fertleriyle görüşmeye gelen polis memuru, toplamda 4 kişiyi öldürdü. Mehmet ve Remzi Ergüner’in 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, zanlı Adem Ergüner’in olaydan yaklaşık 20 dakika önce geldiği, etrafta keşif yaptığı, ardından otomobilden indiği, annesi, abileri ve yengesinin bulunduğu cipe karşıdan gelirken ateş etmeye başladığı, ardından da geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.