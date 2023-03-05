Bursa'da 40 bin taraftar stadyumu doldurdu

Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'le oynadığı karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar stadyumda takip etti.

Bursa'da 40 bin taraftar stadyumu doldurdu
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Bursaspor’un Amed Sportif Faaliyetler’le oynadığı karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar stadyumda takip etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşıyor. Yeşil-beyazlı takımın taraftarları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı mücadeleyi yerinde takip etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.