Bursa'da 5 katlı mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Yangın, bir iş yerine daha sıçradı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. O sırada yangın, bitişiğindeki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatısına da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.