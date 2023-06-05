Bursa'da 59 yaşındaki adam evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa’da 59 yaşındaki adam, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 21.00’de merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden Gülhanettin Çelik’ten (59) dünden beri haber alamayan yakınları Çelik’in evine gitti. Yakınları kapıyı çalmalarına rağmen içeriden ses gelmeyince durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, içeriye girdiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.