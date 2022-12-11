Bursa'da 6 yıl önce başlattıkları çorba geleneğiyle gönüllere dokundular

Bursa’da 17 yıl önce kurulan Osmangazi Yörük Türkmen Derneği, 6 yıl önce başlattığı çorba geleneğini devam ettiriyor. Ayda 60 bin kişiye ulaşan dernek üyeleri, sabah namazlarından sonra dağıttıkları çorbayla gönülleri ısıttı.

Osmangazi ilçesinde 17 yıl önce kurulan Osmangazi Yörük Türkmen Derneği, 6 yıl önce Ulucami’de başlattıkları çorba dağıtımını gelenek haline getirdi. Sabahları bir araya gelen 50 dernek çalışanı, cuma ve pazar günleri sabah namazı çıkışında 4 bin kişilik çorba dağıtımı yapıyor. Ayda 60 bin kişiye uzanan gönüllüler, aynı zamanda kültür merkezinde engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine de destek sağlıyor.

Manevi iklimi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Osmangazi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Dinçer Akyel, “Bursa’nın manevi eseri olan Ulucami’de çorba dağıtımı için bir araya geldik. Somuncu Baba’nın ilk namazı kıldırdığı bu camide ustalarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile gece saat üçte kalkıyoruz. Çorba dağıtımı için sabah saatlerinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sabah namazı çıkışında vatandaşlarımıza cuma ve pazar günleri toplamda 8 bin kişilik çorba dağıtımı yapıyoruz. Kısa zaman sonra da caminin karşısında ihtiyaç sahipleri için aşevi açmayı hedefliyoruz. Bize destek sağlayan ilçe belediye başkanları ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum” diye konuştu.