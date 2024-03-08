Bursa'da 8 Mart etkinliği: Kent Estetiği ressamları tasarladı, çiçek bahçesine dönüştü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Heykel Ulu Camii, Orhangazi Parkı meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Kent Estetiği ressamlarının tasarladığı özel pano, Bursalılar tarafından çiçek bahçesine dönüştürüldü.

Bursa'da 8 Mart etkinliği: Kent Estetiği ressamları tasarladı, çiçek bahçesine dönüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Heykel Ulu Camii, Orhangazi Parkı meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Kent Estetiği ressamlarının tasarladığı özel pano, Bursalılar tarafından çiçek bahçesine dönüştürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin birçok noktasında çeşitli etkinlikler düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ressamlarının hazırladığı kadın silueti bulunan pano, Orhangazi Parkı meydanında çiçek bahçesine dönüştü. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel tasarlanan panodaki kadın siluetinin saçları vatandaşlar tarafından çiçeklerle dolduruldu.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan estetik tasarımla farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe çok sayıda vatandaş ilgi ve katılım gösterdi. Kent Estetiği etkinlikleri Bursalı vatandaşların yoğun katılımıyla şehrin birçok noktasında Ramazan ayında da devam edecek.