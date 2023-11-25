Bursa'da 90 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde köy evinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Savcılık, jandarma ve itfaiye soruşturma başlattı.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde köy evinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Savcılık, jandarma ve itfaiye soruşturma başlattı.
112 acil yardım ekibine dün gece 03.00 sıralarında Gündoğdu Köyü’nden yangın ihbarı yapıldı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki yangını kısa sürede söndürdü. Ancak evde yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki Kaniye D. isimli kadının yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri yangının sobadan çıktığını değerlendirirken, Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.