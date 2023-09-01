Bursa'da adli yıl törenle açıldı

Bursa Adalet Sarayında yeni Adli Yıl’ın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Bursa Adalet Sarayı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı ve Bursa Barosu adına Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Bursa Adalet Sarayı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören sonrası makamında tebrikleri kabul eden Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, “Adalet hizmetlerinin vatandaşımıza en etkin, verimli ve daha da önemlisi adil şekilde ulaşması için ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan bütün meslektaşlarımızın, yargı ve infaz kurumları çalışanlarımız ile tüm avukatlarımızın yeni Adli Yılını tebrik ediyor, 2023-2024 adli yılın tüm yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Makamında tebrikleri kabul eden Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, “Yargı teşkilatının temel görevi, adaleti tesis ederek, toplumsal barış ve huzura katkı sağlamaktır. Bu duygu ve düşünceyle adaletin tecellisi için fedakârca çalışan, bütün meslektaşlarımızın, Yargı ve Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarımızın Yeni Adli yılını kutluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.