Bursa'da ağacın elektrik direğinin üzerine devrilmesi kesintiye yol açtı

Bursa'nın Bürükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi. Yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin kısa sürede ağacı kaldırması ile giderildi.

Bursa'da ağacın elektrik direğinin üzerine devrilmesi kesintiye yol açtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Bursa’nın Bürükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi. Yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin kısa sürede ağacı kaldırması ile giderildi.

Bursa’nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan’da yoğun kar yağışı sonrası ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Elektrikler kısa süreliğine giderken, ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağacı kesip kaldırarak, elektrik direğindeki arızayı giderdi. Bir süre sonra elektrikler tekrardan kullanıma açıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman