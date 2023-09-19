Bursa'da ahilik kültürü yaşatılıyor

Moğol istilasından kaçan Türklerin 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurdukları ve Osmanlı’nın cihan devleti olması yolunda önemli katkıları bulunan esnaf teşkilatının gelenekleri, Ahilik Kültürü Haftası’nda yaşatılıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf kuruluşu olan Ahilik, etkinliklerle yaşatıldı. Her yıl kutlanan ve geleneksel hale gelen Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, beraberindeki esnaflarla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tarihi belediye binasında ziyaret etti.

Ahilik kültürü değişmeyecek

Türk kültüründe ahiliğin önemine vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Dünya ne kadar değişirse değişsin, ticaretin sistemi, şekli ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın esnaflığın ve ahilik kültürünün değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani oradaki doğrular ve gerçekler her zaman aynıdır, değişmez. Ecdat o kadar anlayışlı ki zamanında Koza Han’dan elde edilen kira gelirleriyle İstanbul’daki bazı camilerin ve imalathanelerin masraflarını karşılamış. Bursa, nasıl bugün Ankara’dan, bakanlıklardan destekleniyorsa o zaman da Bursa’dan bu işler yapılıyormuş. Yani Bursa aslında bu konuda altyapısı olan bir şehirdir. Ben bu vesileyle bu ahilik kültürünü yaşatan esnaf odalarına ve tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, daha sonra Orhangazi Meydanı’nda esnaflarla birlikte vatandaşlara pilav, ayran ikram etti.