Bursa'da Ak Parti'nin yeni ilçe başkanları mazbatalarını aldı
Bursa'da Ak Partinin yeni atanan 5 ilçe başkanı görevlerine başladı. Yıldırım, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerine yeni atanan 5 ilçe başkanı Ankara'da mazbatalarını aldı.
Bursa’da Ak Partinin yeni atanan 5 ilçe başkanı görevlerine başladı. Yıldırım, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerine yeni atanan 5 ilçe başkanı Ankara’da mazbatalarını aldı.
Bursa’nın Yıldırım, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerinde istifa eden ilçe başkanlanının yerine görev yapacak 5 isim belli oldu. Yıldırım ilçesine İrfan Akkaya,
İznik ilçesine İnanç Şahin, Karacabey ilçesine Gültekin Saygısever, Mustafakemalpaşa ilçesine Mutlu Turgut, Gemlik ilçesine ise Tevfik Yılmaz ilçe başkanı olarak atandı.
Yeni atanan 5 ilçe başkanı dün Ankara’da mazbatalarını aldı. Yeni ilçe başkanlarına mazbatalarını veren TBMM ve AK Parti MYK üyesi Erkan Kandemir hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Mazbatalarını alan 5 ilçe başkanı görevlerine başladı.