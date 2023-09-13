Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti : 2 yaralı

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti : 2 yaralı
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Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi. Eyüp A. ve Mahsun T., aralarında alacak verecek meselesi olan şahısla buluştu. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Şüpheli kişi yanında getirdiği silah ile Eyüp A. ve Mahsun T.‘yi bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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